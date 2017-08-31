Прокуратура Измира установила причину взрыва в тюремном автобусе

АНКАРА, 31 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Самодельная бомба стала причиной взрыва служебного автобуса, перевозившего персонал тюрьмы в турецком Измире, говорится в заявлении прокуратуры Измира в четверг.

Ранее о взрыве автобуса в районе Буджа на трассе Измир-Айдын сообщили турецкие СМИ. Газета Sozcu сообщала о ранении 8 человек.

"В результате подрыва в 08.01 (мск) самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорный контейнер на пути следования служебного автобуса, принадлежащего пенитенциарному учреждению района Буджа, семь человек получили ранения", — говорится в документе.

Отмечается, что доставленные в больницу шестеро пострадавших выписаны после оказания им медицинской помощи. Один человек госпитализирован с ранением ноги, он прооперирован. Прокуратура начала расследование инцидента.