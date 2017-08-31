ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Польские власти подозревают, что упавший несколько дней назад на территории страны дрон является российским беспилотником шпионского назначения, сообщает радиостанция RMF FM.
"Это российский беспилотный шпионский самолет — такова одна из основных версий разбирательства прокуратуры и спецслужб в отношении неизвестного беспилотника, который позавчера разбился менее чем в 30 километрах от российской границы", — сообщает RMF FM.
По данным радиостанции, беспилотный летательный аппарат изучают эксперты военных и гражданских служб. "По нашей информации, это был не обычный дрон, который можно купить в обычном магазине, а небольшой беспилотный самолет", — сообщает радиостанция, утверждая, что на обшивке беспилотника была "маркировка на русском языке".
Согласно данным RMF FM, рассматривается также версия о том, что появление дрона может быть связано с проведением на территории Белоруссии российско-белорусских учений "Запад-2017". Отмечается, что в нескольких десятках километров от места обнаружения дрона расквартированы американские солдаты.
Также принимается во внимание версия о том, что беспилотник может принадлежать контрабандистам, которые занимаются перевозкой наркотиков или людей, утверждает радиостанция.
Польша ранее неоднократно заявляла о якобы существующей "российской угрозе", хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.