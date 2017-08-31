В Польше считают, что упавший у границы с Россией дрон может быть шпионским

ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Польские власти подозревают, что упавший несколько дней назад на территории страны дрон является российским беспилотником шпионского назначения, сообщает радиостанция RMF FM.

Беспилотник рухнул на землю 29 августа менее чем в 30 километрах от границы с Калининградской областью недалеко от польского населенного пункта Кентшин, его изъяли пограничники. Как сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы Польши Мирослава Александрович, специалисты выясняют, кому принадлежит БПЛА. При этом польские военные утверждают, что не потеряли ни одного аппарата такого типа.

"Это российский беспилотный шпионский самолет — такова одна из основных версий разбирательства прокуратуры и спецслужб в отношении неизвестного беспилотника, который позавчера разбился менее чем в 30 километрах от российской границы", — сообщает RMF FM.

По данным радиостанции, беспилотный летательный аппарат изучают эксперты военных и гражданских служб. "По нашей информации, это был не обычный дрон, который можно купить в обычном магазине, а небольшой беспилотный самолет", — сообщает радиостанция, утверждая, что на обшивке беспилотника была "маркировка на русском языке".

Согласно данным RMF FM, рассматривается также версия о том, что появление дрона может быть связано с проведением на территории Белоруссии российско-белорусских учений "Запад-2017". Отмечается, что в нескольких десятках километров от места обнаружения дрона расквартированы американские солдаты.

Также принимается во внимание версия о том, что беспилотник может принадлежать контрабандистам, которые занимаются перевозкой наркотиков или людей, утверждает радиостанция.

Польша ранее неоднократно заявляла о якобы существующей "российской угрозе", хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.