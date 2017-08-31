СМИ сообщили детали о задержанном по делу о пропаже девочки во Франции

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мужчина, задержанный в четверг в связи с пропажей 9-летней девочки, был одним из приглашенных на свадьбу, передает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, 34-летний мужчина ранее был известен полиции в связи с общеуголовными преступлениями. На данный момент полиция обыскивает его дом и окрестности коммуны.

Как сообщает телеканал, в показаниях задержанного есть несоответствия. Однако прокуратура призывает "не делать поспешных выводов из этого задержания".

Ранее сообщалось, что девочка вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз девочку видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходило празднество.

Предыдущее прочесывание окрестностей не дало никаких результатов, но в среду поисковая операция была усилена подразделением мобильной жандармерии, сотрудники которой обнаружили в близлежащем лесу заколку для волос и мячик.

Из 180 гостей, присутствовавших на свадьбе, полицейские уже допросили 140 человек. Местный прокурор Дитлинд Бодуан заявляла, что правоохранители допросят участников еще двух вечеринок, которые в ночь на воскресенье проходили неподалеку от банкетного зала. Таким образом, всего будут допрошены 250 предполагаемых свидетелей.

Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след ребенка на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.

Фотографию девочки и ее описание распространили все ведущие французские СМИ.