Министр Британии по Brexit разошелся с ЕС в оценке переговоров

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил о "конкретном прогрессе" в третьем раунде переговоров, оценив их результаты выше, чем главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Ранее Барнье сказал, что стороны "не достигли какого-либо решительного прогресса по какому-либо вопросу".

"Нам удалось добиться конкретного прогресса… Теперь нужно продолжать усилия с тем, чтобы прогресс преумножить", — сказал Дэвис на совместной пресс-конференции с Барнье.

Он отметил, что "еще предстоит возвести мосты над некоторыми существующими разногласиями", и сказал, что подход Великобритании на переговорах по Brexit отличается гораздо большей прагматичностью, чем подход европейских коллег.

Дэвис пошел еще дальше, призвав Барнье и его команду к большей "гибкости" на переговорах. В частности, он отметил, что Британия готова обсуждать вопрос о выплате "отступных", однако "в рамках закона и учитывая будущие отношения".

Главными темами переговоров, по словам Дэвиса, были вновь права европейцев в Британии и британцев в Европе, вопросы, связанные с финансовыми рынками и о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландией – единственной сухопутной границы Соединенного Королевства с ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.