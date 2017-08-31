Бельгия направит в Мали разведывательный батальон для миссии ООН

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Бельгия намерена в 2018 году направить разведывательный батальон, два вертолета и самолет в Мали, где они укрепят миссию ООН по стабилизации страны, сообщает издание Libre Belgique со ссылкой на заявление командующего миссией генерал-майора Жан-Поля Деконинка.

Как отмечает издание, в Мали будут направлены два из восьми военно-транспортных вертолетов NH90, которые находятся на вооружении бельгийских ВВС. До настоящего времени, по данным бельгийских СМИ, эти вертолеты еще не участвовали в миссиях за рубежом, хотя четыре из них были приобретены именно для этих целей.

Контингент MINUSMA усилят также военно-транспортный самолет C-130 и разведывательный мотопехотный батальон Istar, базирующийся под Левеном во Фландрии. В настоящий момент военнослужащие этого батальона участвуют в патрулировании стратегических объектов и дипмиссий в Бельгии.

"Он (батальон – ред.) принесет гораздо больше пользы в Мали, чем (патрулируя улицы) перед посольствами", — заявил Деконинк.

Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в стране по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится 4-тысячный контингент французских войск.