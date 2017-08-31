Посол Латвии в России об учениях "Запад": не надо не впадать в истерику

РИГА, 31 авг – РИА Новости. Вокруг белорусско-российских стратегических учений "Запад-2017" поднят слишком большой ажиотаж, хотя любая страна имеет право проводить учения и ничего необычного в этом нет, заявил в четверг посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.
"Вокруг учений "Запад" поднят слишком большой ажиотаж, поскольку ничего необычного в их проведении нет — это уже не первые учения у границ Балтийских стран за последние шесть лет. Надо быть бдительными, но не впадать в истерику… Любая страна имеет право развивать собственные вооруженные силы и проводить учения. И Белоруссия, и Россия, и Латвия. Мы, со своей стороны, хотим больше открытости", — сказал Риектиньш в эфире Латвийского телевидения.
Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев в свою очередь заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Кроме того, президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.