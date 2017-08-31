Гройсман: "план Маршалла" позволит ускорить модернизацию Украины

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с председателем литовского сейма Викторасом Пранцкетисом заявил, что Украина поддерживает идею разрабатываемого Литвой "плана Маршала" и считает, что он позволит ускорить модернизацию Украины.
Как отмечает пресс-служба, стороны во время встречи обсудили необходимость развития двусторонних отношений, в частности в сфере использования логистических возможностей двух государств. Гройсман также заявил, что по итогам первого полугодия товарооборот между Украиной и Литвой превысил 400 миллионов долларов, но есть все возможности довести этот показатель до 1 миллиарда долларов.
В конце марта конгресс Европейской народной партии, по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса, утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины". В документе отмечается, что страны ЕС должны создать программы, оказывающие поддержку в военной, гуманитарной и экономической сферах.
План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.