Гройсман: "план Маршалла" позволит ускорить модернизацию Украины

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с председателем литовского сейма Викторасом Пранцкетисом заявил, что Украина поддерживает идею разрабатываемого Литвой "плана Маршала" и считает, что он позволит ускорить модернизацию Украины.

"Украина заинтересована углублять политический диалог с Литвой в контексте отношений с Европейским союзом и НАТО, а также всячески разделяет и поддерживает идею властей Литвы о формировании своеобразного "плана Маршалла" для Украины — перечня необходимых изменений в социально-экономической сфере и источников их финансирования… Мы вводим масштабные внутренние реформы и мы благодарны Литве за постоянную поддержку. А ваша инициатива "плана Маршалла" позволит ускорить модернизацию Украины", — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина.

Как отмечает пресс-служба, стороны во время встречи обсудили необходимость развития двусторонних отношений, в частности в сфере использования логистических возможностей двух государств. Гройсман также заявил, что по итогам первого полугодия товарооборот между Украиной и Литвой превысил 400 миллионов долларов, но есть все возможности довести этот показатель до 1 миллиарда долларов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в ходе саммита Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла". По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.

В конце марта конгресс Европейской народной партии, по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса, утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины". В документе отмечается, что страны ЕС должны создать программы, оказывающие поддержку в военной, гуманитарной и экономической сферах.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.