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В мире

В Гданьске не станут переименовывать улицы в рамках декоммунизации

14:0831.08.2017
(обновлено: 14:17 31.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНабережная реки Мотлава. Гданьск. Архивное фотоНабережная реки Мотлава. Гданьск. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Президент польского Гданьска Павел Адамович заявил, что не будет переименовывать улицы города в рамках закона о декоммунизации, передает телеканал Polsat.

Участница российского автопробега Дороги памяти у памятника Благодарности Красной армии в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. В соответствии с законом, если до 2 сентября текущего года органы местного самоуправления не внесут изменения в названия улиц самостоятельно, то соответствующие постановления издадут воеводы.

"Я не буду предпринимать никаких действий. У меня очень критическое мнение по поводу этого закона, мне кажется, что он нарушает принцип самостоятельности местного самоуправления, ибо первая естественная компетенция каждого местного самоуправления — это формирование названий улиц и площадей", — заявил Адамович на сессии горсовета в четверг.

Глава города добавил, что если бы авторы закона были последовательны, они должны были "что-то сделать" с построенным на верфи в Гданьске в 1948 году сухогрузом "Солдек", который в настоящее время пришвартован в городе и исполняет функцию корабля-музея. "Будучи последовательными, нужно было бы "Солдек" разрезать на лезвия для бритв, но я не думаю, что Национальный Морской музей на это согласится, хотя и подчиняется министру культуры", — отметил он.

Вид на Краков, Польша. Архивное фото
© Fotolia / seqoya
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Адамович также отметил, что большинство жителей Гданьска не поддерживают переименование улиц. В беседе с журналистами глава города отметил, что в последние месяцы местные власти провели консультации с жителями тех улиц, которые подлежат переименованию. "Подавляющее большинство жителей не хотят переименования улиц. Не хотят проблем, связанных со сменой паспортов, банковских счетов и так далее", — подчеркнул он.

Глава Гданьска напомнил, что после 1990 года горсовет уже провел ряд изменений, в частности, убрав из названий упоминание Карла Маркса. "На мой взгляд, этот закон уже не нужен. В публичном пространстве также должен господствовать определенный плюрализм. Например, Мариан Бучек — коммунист, сидел в тюрьме в довоенной Польше по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза, но был застрелен немцами. В связи с этим, оставим этого Бучека", — заключил Адамович.

По последним данным, Институт национальной памяти Польши вынес 336 представлений о 943 улицах, которых касается закон о декоммунизации. Институт регулярно дополняет перечень названий, подлежащих замене. В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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