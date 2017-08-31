Лидеры Японии и Великобритании усилят давление на Северную Корею

ТОКИО, 31 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры Японии и Великобритании условились прилагать совместные усилия для выполнения санкций против КНДР, не прекращающей испытания баллистических ракет, заявила в четверг британский премьер Тереза Мэй на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой японского правительства Синдзо Абэ.

Незадолго до визита Мэй в Японию КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

"В ответ на это незаконное действие, мы с премьер-министром Абэ договорились работать вместе и с другими в международном сообществе для усиления нажима на Северную Корею, в том числе наращиванием темпов выполнения санкций", — отметила Мэй.

Со своей стороны премьер Абэ сказал, что пуски в КНДР баллистических ракет "представляют собой беспрецедентно серьезную угрозу".

"Разработки ядерных ракет в Северной Корее абсолютно неприемлемы", — подчеркнул Абэ, По его словам, Япония и Великобритания согласны с тем, что для усиления давления на КНДР необходимо добиваться усиления в этом роли Китая.