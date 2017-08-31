WikiLeaks опровергла информацию о взломе серверов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Организация WikiLeaks отрицает информацию о том, что ее сервера были взломаны.

Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры из группы OurMine взломали официальный сайт WikiLeaks и разместили на его главной странице свое сообщение. Утром в четверг сайт WikiLeaks был недоступен, однако сейчас восстановил свою работу.

"Сервера WikiLeaks не были взломаны", — написала организация в своем Twitter в ответ на публикацию газеты Gaurdian.

WikiLeaks servers have not been hacked. — WikiLeaks (@wikileaks) 31 августа 2017 г.

Хакеры из OurMine известны тем, что взламывали микроблог создателя Twitter Джека Дорси и страничку гендиректора Google Сундара Пичаи в сервисе Quora, атаковали сайты изданий Variety и BuzzFeed, а ранее в этом месяце вскрыли аккаунты телесети HBO в соцсетях.

Сами OurMine на своем сайте называют себя элитной хакерской группой, которой с помощью взломов удалось обнаружить недочеты во многих системах. Хакеры предлагают услуги по обеспечению безопасности различных сайтов и аккаунтов.

Сайт WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках.