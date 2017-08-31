Число погибших при обрушении жилого дома в Мумбаи увеличилось до 15 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, 34 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском Мумбаи, передает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 15 пострадавших.

Здание в районе Донгри на юге города обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 мск). Точные причины происшествия неизвестны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании, которое еще в 2011 году местные власти признали ветхим.

Кроме того, инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.

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Подобные инциденты происходят в Индии достаточно регулярно в сезон дождей (июнь-сентябрь). Виной тому становятся не столько обильные осадки, сколько нарушение норм безопасности при строительстве и эксплуатации зданий, в частности — использование некачественных стройматериалов.