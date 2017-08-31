Кремль сообщит о возможном визите Макрона, когда определят сроки

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Россия и Франция продолжают вести контакты на разных уровнях: о возможном визите президента Эммануэля Макрона в Москву Кремль сообщит, когда будут определены сроки по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты на разных уровнях продолжаются. Во время пребывания президента Путина в Версале был сделан очень хороший задел, намечены широкие перспективы", — сообщил Песков журналистам, комментируя вопрос о возможности визита президента Франции в Россию.

Владимир Путин прибыл в Версаль по приглашению Макрона 29 мая. Основными темами прошедших переговоров стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. По словам российского лидера, во время общения стороны искали точки соприкосновения по основным международным проблемам, и, похоже, их удалось найти.

Песков также отметил, что Кремль сообщит о визите, как только по дипломатическим каналам будут определены точные сроки.

"Работа продолжается. По мере того, как по дипломатическим каналам будут определяться сроки, соответственно, мы будем информировать вас", — отметил он.