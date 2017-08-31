На востоке Китая полиция задержала более 20 расхитителей гробниц

ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Полиция в китайской провинции Шаньдун на востоке страны задержала 22 расхитителей гробниц и изъяла 229 античных предметов, передает в четверг агентство Синьхуа.

Сообщается, что задержанные, предположительно, принадлежат к двум группировкам, занимающимся незаконными раскопками в районе деревни Дахань уезда Тэнчжоу, где расположены руины древних гробниц.

Среди изъятых артефактов, сделанных преимущественно из бронзы и нефрита, 54 предмета попадающих под классификацию культурного наследия страны.

Представитель полиции Ван Чэнфэн отметил, что расхитители гробниц привлекли к раскопкам специалиста по древностям, который ранее временно работал в археологическом институте и знаком со структурой древних гробниц.

Еще более 10 подозреваемых до сих пор находятся на свободе, расследование по делу продолжается.

В уезде Тэнчжоу имеется более 700 древних культурных руин, большинство располагаются в отдаленных деревнях и полях.