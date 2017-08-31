МИД Китая призвал "не подливать масла в огонь" в ситуации вокруг КНДР

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай уверен, что все стороны, заинтересованные в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова, должны проявлять сдержанность и избегать действий, "подливающих масло в огонь", заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Она также выразила надежду, что другие страны внимательно изучат и примут предложенную Китаем инициативу по "двойному замораживанию", а также поспособствуют возврату сторон за стол переговоров, так как ядерная проблема Корейского полуострова, по словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, может быть решена лишь путем диалога и консультаций.
Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.
Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.
Ранее МИД Южной Кореи сообщал, что считает неприемлемым план "двойного замораживания".