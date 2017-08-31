МИД Китая призвал "не подливать масла в огонь" в ситуации вокруг КНДР

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай уверен, что все стороны, заинтересованные в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова, должны проявлять сдержанность и избегать действий, "подливающих масло в огонь", заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Ситуации на Корейском полуострове уделяется очень много внимания, и вы можете почувствовать запах пороха, обстановка остается достаточно напряженной. Китай многократно подчеркивал, что все соответствующие стороны должны проявить сдержанность и избегать усиления напряженности, а также не предпринимать действий, которые могут добавить масла в огонь", — заявила дипломат на брифинге в четверг.

Она также выразила надежду, что другие страны внимательно изучат и примут предложенную Китаем инициативу по "двойному замораживанию", а также поспособствуют возврату сторон за стол переговоров, так как ядерная проблема Корейского полуострова, по словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, может быть решена лишь путем диалога и консультаций.

Россия и Китай разработали "дорожную карту" по решению проблем Корейского полуострова, так называемый план "двойного замораживания". В частности, он предусматривает, что КНДР объявит мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южная Корея и США воздержатся от проведения учений, которые в Пхеньяне считают репетицией войны против северокорейского государства.

Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Ранее МИД Южной Кореи сообщал, что считает неприемлемым план "двойного замораживания".