СМИ: запертые в пекарне из-за "Харви" мексиканцы пекли хлеб для нуждающихся

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Несколько мексиканцев, которые на двое суток оказались запертыми в пекарне из-за вызванного ураганом "Харви" наводнения в американском штате Техас, испекли несколько сотен батонов хлеба для пострадавших от стихии, пишет газета Independent.

По данным газеты, сотрудники пекарни в Хьюстоне "пекли всю ночь напролет" для нуждающихся. "Пекари оказались заперты внутри на два дня… Они пекли более 24 часов. Сегодня мы привезем хлеб в убежища", — сообщила пекарня в социальных сетях.

"Харви", бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. В результате наводнения, вызванного ураганом и охватившего обширные районы Техаса, не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.