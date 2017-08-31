Дипмиссии США выдадут визы россиянам, которые уже прошли собеседование

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Дипмиссии США не прекращали выдачу неиммиграционных виз претендентам, которые успели пройти собеседование до 23 августа, сообщил РИА Новости генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс.

США с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в РФ. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Полномочный министр-советник посольства США Лоуренс Тоби ранее сообщил, что работа консульского отдела по оформлению заявлений на визы не была приостановлена, с 25 августа были оформлены и выданы чуть меньше тысячи виз.

"Это люди, которые уже оформили визы и, скорее всего, прошли собеседование до 23 августа", — уточнил Кийс.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.