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В мире

Зампред ЕК: соблюдение верховенства права в Польше влияет на судьбу ЕС

12:1931.08.2017
(обновлено: 12:20 31.08.2017)
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс. Архивное фотоМинистр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Владимир Добровольский. Судьба всего Евросоюза зависит от соблюдения Польшей принципа верховенства права и разделения властей, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
Польша не объявила никаких конкретных мер, чтобы снять беспокойство ЕК
"Я не могу себе представить успешный Евросоюз без процветающей и полностью интегрированной в ЕС Польши. Когда мы говорим о верховенстве права в Польше, мы говорим о судьбе Европы, это касается не только Польши", — сказал Тиммерманс на слушаниях в Европарламенте.

Он опроверг заявления Варшавы о том, что ЕС нарушает польский суверенитет, критикуя ее законодательную политику. "(Евросоюз) создает суверенитет, которого у Польши не было на протяжении столетий, и это благоприятствует всем нам", — сказал зампред ЕК.

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
МИД Польши заявил о соответствии судебной реформы европейским нормам
При этом он заявил, что "ни в одной стране-члене (Евросоюза) министр юстиции не может по своему усмотрению без каких-либо условий уволить судью или верховного судью". "Мы не можем перестать решать эту проблему, несмотря на ее политическую сложность, поскольку в условиях, когда принцип разделения властей оказывается под вопросом, последствия для всего ЕС слишком велики", — сказал первый зампред ЕК, отметив, что комиссия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты.

По его словам, "не только принцип разделения властей, но и все функционирование Евросоюза зависит от независимости правосудия и ясного соблюдения принципа разделения властей".

В последнее время действия польских властей подвергаются резкой критике Евросоюза. Главным камнем преткновения стало изменение правил функционирования Конституционного суда страны и проходящая в Польше судебная реформа в целом. ЕК в течение года направила Варшаве три рекомендации, заявив, что проводимые законодательные изменения поставят судебную власть в стране под контроль политической.

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Польши напомнила Макрону, что ее страна тоже член ЕС
В конце июля ЕК начала процедуру по предотвращению нарушения законодательства ЕС после публикации в официальном вестнике Польши закона о деятельности общих судов. Эта процедура может привести к обращению в Суд ЕС, если Варшава не изменит свою позицию.

Более того, ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.

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