Зампред ЕК: соблюдение верховенства права в Польше влияет на судьбу ЕС

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Владимир Добровольский. Судьба всего Евросоюза зависит от соблюдения Польшей принципа верховенства права и разделения властей, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

"Я не могу себе представить успешный Евросоюз без процветающей и полностью интегрированной в ЕС Польши. Когда мы говорим о верховенстве права в Польше, мы говорим о судьбе Европы, это касается не только Польши", — сказал Тиммерманс на слушаниях в Европарламенте.

Он опроверг заявления Варшавы о том, что ЕС нарушает польский суверенитет, критикуя ее законодательную политику. "(Евросоюз) создает суверенитет, которого у Польши не было на протяжении столетий, и это благоприятствует всем нам", — сказал зампред ЕК.

При этом он заявил, что "ни в одной стране-члене (Евросоюза) министр юстиции не может по своему усмотрению без каких-либо условий уволить судью или верховного судью". "Мы не можем перестать решать эту проблему, несмотря на ее политическую сложность, поскольку в условиях, когда принцип разделения властей оказывается под вопросом, последствия для всего ЕС слишком велики", — сказал первый зампред ЕК, отметив, что комиссия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты.

По его словам, "не только принцип разделения властей, но и все функционирование Евросоюза зависит от независимости правосудия и ясного соблюдения принципа разделения властей".

В последнее время действия польских властей подвергаются резкой критике Евросоюза. Главным камнем преткновения стало изменение правил функционирования Конституционного суда страны и проходящая в Польше судебная реформа в целом. ЕК в течение года направила Варшаве три рекомендации, заявив, что проводимые законодательные изменения поставят судебную власть в стране под контроль политической.

В конце июля ЕК начала процедуру по предотвращению нарушения законодательства ЕС после публикации в официальном вестнике Польши закона о деятельности общих судов. Эта процедура может привести к обращению в Суд ЕС, если Варшава не изменит свою позицию.

Более того, ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.