Зампред ЕК: соблюдение верховенства права в Польше влияет на судьбу ЕС

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Владимир Добровольский. Судьба всего Евросоюза зависит от соблюдения Польшей принципа верховенства права и разделения властей, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.
Он опроверг заявления Варшавы о том, что ЕС нарушает польский суверенитет, критикуя ее законодательную политику. "(Евросоюз) создает суверенитет, которого у Польши не было на протяжении столетий, и это благоприятствует всем нам", — сказал зампред ЕК.
По его словам, "не только принцип разделения властей, но и все функционирование Евросоюза зависит от независимости правосудия и ясного соблюдения принципа разделения властей".
В последнее время действия польских властей подвергаются резкой критике Евросоюза. Главным камнем преткновения стало изменение правил функционирования Конституционного суда страны и проходящая в Польше судебная реформа в целом. ЕК в течение года направила Варшаве три рекомендации, заявив, что проводимые законодательные изменения поставят судебную власть в стране под контроль политической.
Более того, ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.