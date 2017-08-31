В ДНР заявили об окончании видеоконференции контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (353)

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Переговоры контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции завершены, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

Ранее Киев инициировал проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

"Видеоконференция контактной группы завершена", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.