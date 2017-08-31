В ОДКБ обсудят возможное участие в миротворческих операциях ООН

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представители МИД государств-членов ОДКБ 4 сентября в Москве обсудят возможное участие в миротворческой деятельности ООН, сообщается в четверг на сайте ОДКБ.

"В Москве 4 сентября пройдут межмидовские консультации государств–членов ОДКБ по вопросам повестки 72-й сессии Генассамблеи ООН. Планируется, в частности, рассмотрение вопросов, связанных с возможным участием ОДКБ в миротворческой деятельности ООН, антитеррористической работой в этой организации, положением в Афганистане", — говорится в сообщении.

Кто из представителей МИД государств ОДКБ примет участие в консультациях, не уточняется.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.