СМИ: Порошенко рассматривает три кандидатуры на пост главы Нацбанка

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассматривает три кандидатуры на должность главы Национального банка, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в администрации главы государства.

"Президент остановился на трех кандидатурах, одну из которых вскоре вынесет на рассмотрение в Верховной раде… Это Екатерина Рожкова, Яков Смолий и Владимир Лавренчук", — говорится в сообщении.

Ранее представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко внесет кандидатуру нового главы Национального банка на рассмотрение Верховной рады до конца сентября.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.

Рожкова с октября 2016 года является заместителем главы Национального банка Украины, Лавренчук — руководитель "Райффайзен Банк Аваль".