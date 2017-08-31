В Казахстане расследуют причины ЧП на шахте, где погибли три человека

АЛМА-АТА, 31 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Специальная государственная комиссия расследует обстоятельства и причины выброса метана на угольной шахте "Казахстанская", в результате которого погибли трое проходчиков, сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау", в состав угольного департамента которой входит шахта.
"Для выяснения обстоятельств и причин случившегося создана специальная государственная комиссия, ведётся расследование. Результаты расследования будут известны после завершения работы комиссии", — отмечается в сообщении.
Работа в шахте приостановлена до разгазирования аварийного забоя.
"Руководство и сотрудники компании разделяют боль утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. Все расходы по организации и проведению погребения компания берет на себя", — отмечается в сообщении.