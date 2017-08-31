США и Южная Корея провели совместные учения в связи с пуском ракеты КНДР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Истребители и сверхзвуковые бомбардировщики США провели учения совместно с истребителями Южной Кореи для демонстрации силы после последнего пуска баллистической ракеты КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников министерства обороны Южной Кореи.

По данным агентства, в учениях приняли участие стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer с базы на острове Гуам и истребители Lockheed Martin F-35, базирующиеся в Японии, а также южнокорейские истребители F-15K. Также был мобилизован военно-транспортный самолет Boeing KC-135 Stratotanker.

Учения проводились в провинции Канвондо, отмечает агентство.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.