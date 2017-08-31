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Кризис внутри ПАСЕ затрудняет работу Совета Европы, заявил постпред России

Сюжет:
Приостановка участия России в работе ПАСЕ (313)
11:0231.08.2017
(обновлено: 11:03 31.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фотоЗдание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Внутренний кризис в ПАСЕ влияет на другие органы Совета Европы, что затрудняет их нормальное функционирование, сообщил РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Flickr / Socialdemokraterna Värmland
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В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Комментируя в интервью РИА Новости нынешние отношения России и Страсбурга, Солтановский указал, что "Внутренний кризис в ПАСЕ, к сожалению, чреват метастазами уже и в других органах Совета Европы, что объективно затрудняет их нормальное функционирование".

ПАСЕ в тупике

Он отметил, что, "к сожалению, на общее положение в Совете Европы и наши отношения с ним негативное влияние оказывает тупиковая ситуация и острейший кризис в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)".

"Агрессивно настроенному в отношении России и весьма активному меньшинству депутатов этого консультативного органа удается на протяжении уже нескольких лет по сути навязывать свою волю и сохранять противоречащие элементарным нормам парламентаризма дискриминационные меры в отношении российских депутатов", — заметил он.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Постпред РФ при Совете Европы обратил внимание на то, что "наши увещевания о недопустимости выхолащивания ценностных основ Совета Европы, нарушения принципов парламентаризма и демократии и лишения российских депутатов полномочий в ПАСЕ, которые они получили в силу волеизъявления народа Российской Федерации и которые гарантированы Уставом Совета Европы, оказались тщетны".

"Фактически многие члены ПАСЕ ради сиюминутных выгод закрыли глаза на подрыв основ Совета Европы", —отметил он.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

При этом Солтановский подчеркнул, что "Совет Европы не сводится только к ПАСЕ, которая своими скандалами притягивает гипертрофированное внимание". Он напомнил, что Москва конструктивно взаимодействует в рамках Комитета министров Совета Европы: российские парламентарии и главы субъектов России успешно работают в рамках Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который содействует решению проблем, возникающих на уровне общин и регионов.

Диалог

Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Напоминая о заявлении МИД России по приостановке взноса, Солтановский заметил, что "Россия не закрывается для выгодного во многих отношениях для нас сотрудничества в Совете Европы, не уходит в изоляцию, на что, очевидно, хотели бы рассчитывать наши недруги".

"Но и терпеть далее ситуацию откровенного пренебрежения нашими национальными интересами в упомянутом органе СЕ мы не будем",- добавил он.

"Рассчитываем при этом на диалог с конструктивно настроенными делегациями и странами, заинтересованными в сохранении подлинного общеевропейского характера Совета Европы и нахождении реальных путей выхода из нынешнего кризиса",- подчеркнул Солтановский.

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