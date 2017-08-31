Кризис внутри ПАСЕ затрудняет работу Совета Европы, заявил постпред России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Внутренний кризис в ПАСЕ влияет на другие органы Совета Европы, что затрудняет их нормальное функционирование, сообщил РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Комментируя в интервью РИА Новости нынешние отношения России и Страсбурга, Солтановский указал, что "Внутренний кризис в ПАСЕ, к сожалению, чреват метастазами уже и в других органах Совета Европы, что объективно затрудняет их нормальное функционирование".

ПАСЕ в тупике

Он отметил, что, "к сожалению, на общее положение в Совете Европы и наши отношения с ним негативное влияние оказывает тупиковая ситуация и острейший кризис в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)".

"Агрессивно настроенному в отношении России и весьма активному меньшинству депутатов этого консультативного органа удается на протяжении уже нескольких лет по сути навязывать свою волю и сохранять противоречащие элементарным нормам парламентаризма дискриминационные меры в отношении российских депутатов", — заметил он.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Постпред РФ при Совете Европы обратил внимание на то, что "наши увещевания о недопустимости выхолащивания ценностных основ Совета Европы, нарушения принципов парламентаризма и демократии и лишения российских депутатов полномочий в ПАСЕ, которые они получили в силу волеизъявления народа Российской Федерации и которые гарантированы Уставом Совета Европы, оказались тщетны".

"Фактически многие члены ПАСЕ ради сиюминутных выгод закрыли глаза на подрыв основ Совета Европы", —отметил он.

При этом Солтановский подчеркнул, что "Совет Европы не сводится только к ПАСЕ, которая своими скандалами притягивает гипертрофированное внимание". Он напомнил, что Москва конструктивно взаимодействует в рамках Комитета министров Совета Европы: российские парламентарии и главы субъектов России успешно работают в рамках Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который содействует решению проблем, возникающих на уровне общин и регионов.

Диалог

Напоминая о заявлении МИД России по приостановке взноса, Солтановский заметил, что "Россия не закрывается для выгодного во многих отношениях для нас сотрудничества в Совете Европы, не уходит в изоляцию, на что, очевидно, хотели бы рассчитывать наши недруги".

"Но и терпеть далее ситуацию откровенного пренебрежения нашими национальными интересами в упомянутом органе СЕ мы не будем",- добавил он.

"Рассчитываем при этом на диалог с конструктивно настроенными делегациями и странами, заинтересованными в сохранении подлинного общеевропейского характера Совета Европы и нахождении реальных путей выхода из нынешнего кризиса",- подчеркнул Солтановский.