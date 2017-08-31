В Совете Европы крепнут русофобские настроения, считает постпред России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Совет Европы в последнее время становится все более подвержен влиянию сил, мыслящих конъюнктурно с отчетливым русофобским уклоном, рассказал РИА Новости постпред РФ при Совете Иван Солтановский.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Комментируя в интервью РИА Новости нынешние отношения России и Страсбурга, постпред РФ указал, что "наши отношения со старейшей общеевропейской организацией переживают не самый простой период".

"К сожалению, и Совет Европы в последнее время становится все более подвержен влиянию сил, мыслящих конъюнктурно, узколобо и неизменно с отчетливым русофобским уклоном",- констатировал он. Вместе с тем Солтановский добавил, что "ситуация отнюдь неоднозначна, и монохромные, упрощенные подходы, убежден, здесь не годятся".

Он пояснил, что, "с одной стороны, мы явно выигрываем от плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества по межправительственной линии в различных сферах, которое дает позитивные результаты для всех российских граждан".

"В прошлом году мы отметили 20-летие участия России в Совете Европы. Этот период отмечен множеством достижений", — сказал высокопоставленный дипломат. Он добавил, что, "наверное, не будет преувеличением сказать, что большинство наших граждан пользуется позитивными результатами участия России в Совете Европы".

Он обратил внимание на то, что "одно только присоединение Российской Федерации к более чем 60 конвенциям и протоколам этой организации привело к отвечающим национальным интересам изменениям в российском законодательстве по широкому спектру направлений: от борьбы с терроризмом до борьбы с допингом".

Солтановский напомнил, что только в этом году Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы по противодействию финансированию терроризма, Конвенцию о едином подходе к обеспечению безопасности, охране общественного порядка и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий, подписала протокол № 15 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.