Путин поздравил Атамбаева с Днем независимости Киргизии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Алмазбека Атамбаева с Днем независимости страны, выразив уверенность в наращивании связей двух стран для укрепления безопасности в регионе, сообщила пресс-служба президента РФ.

"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других международных структур", – говорится в сообщении.

Также Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании российско-киргизских связей, отметив общий интерес двух стран в укреплении безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.