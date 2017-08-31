ИГ* терпит поражение в Сирии и Ираке, считает глава МИД Франции

ПАРИЖ, 31 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Террористическая группировка "Исламское государство"* терпит поражение в Сирии и Ираке, заявил в интервью газете Parisien глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"ИГ* проигрывает. В Ираке мы уже находимся в послевоенной ситуации, даже если бои продолжаются: восстановление, стабилизация и примирение. В Сирии идет война против джихадистов и гражданская война. Военная логика приведет к искоренению ИГ*", — сказал Ле Дриан.

Он подчеркнул, что "необходимо быстро найти способ, который позволит осуществить инклюзивный политический переход, с тем, чтобы урегулировать другой аспект сирийского кризиса — гражданскую войну".

Комментируя роль Франции в урегулировании этих конфликтов, Ле Дриан заявил, что "она вернулась в игру и снова стала игроком" на этой площадке.

* Террористическая организация, запрещена в РФ