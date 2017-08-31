Напавшему на военных под Парижем предъявили обвинения

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подозреваемому в нападении на военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре в четверг были предъявлены обвинения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.

По данным агентства, обвинения 37-летнему Аму Банлатрешу были предъявлены судебным следователем по антитерроризму. "Он (подозреваемый — ред.) сделал только краткое спонтанное заявление" следователю в больнице, уточнил источник агентства.

Утром 9 августа автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, причем трое военнослужащих не смогут вернуться к службе в ближайшие два-три месяца.

Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений, в том числе — в позвоночник, и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

Позже сообщалось, что нападавшего зовут Аму Банлатреш (Hamou Benlatrèche), ему 37 лет. Он проживал в коммуне Сартрувиль департамента Ивелин. Мужчина не был известен спецслужбам и не был отмечен как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S).

Сразу после задержания подозреваемый был госпитализирован в больницу Лилля, где перенес операцию, а затем был переведен в парижскую больницу. Состояние его здоровья до настоящего момента не позволяло допросить его.

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