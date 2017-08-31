Организация "Человек в беде" направила в Донбасс грузовик с гумпомощью

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Международная благотворительная организация "Человек в беде" направила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса грузовик со строительными материалами, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. Транспортным средством везли строительные материалы общим весом 2,9 тонны. Груз жителям Донецкой области был направлен от благотворительной организации "Человек в беде", — говорится в сообщении.

Россия также оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период МЧС РФ успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 69 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>