Киргизия за пять лет укрепила обороноспособность, заявил президент страны

БИШКЕК, 31 авг – РИА Новости. Лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в четверг, что за последние пять лет его президентства республика достигла энергетической независимости и укрепила обороноспособность, он рассчитывает на достижение в течение двух лет и транспортной независимости.

Президентский срок действующего главы государства Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

Во время выступления на центральной площади Бишкека по случаю 26-годовщины независимости республики Атамбаев отметил, что страна за последние несколько лет достигла хороших результатов. "Мы заложили фундамент для экономического процветания. Киргизстан состоялся как суверенное государство и это, я считаю, и была моя главная задача, миссия как президента", — сказал он.

Теперь, по его словам, следующий президент может спокойно работать над экономическим процветанием государства. "Мы за эти пять-шесть лет решили проблемы, которые не решались со дня обретения независимости. Национальные ресурсы больше не продаются за бесценок…, республика достигла энергетической независимости, а партнерство с "Газпромом" позволяет не зависеть от поставок газа из соседних государств. В течение ближайших двух лет мы завершим достижение транспортной независимости — из тупиковой страны мы превратимся в транзитное государство", — сказал Атамбаев.

Он отметил, что особое внимание уделяется продовольственной безопасности, кредиты фермерам выдаются под 10% годовых, тогда как в 2009 их выдавали под 22,6%. "Кардинально усилена обороноспособность страны. У нас есть боеспособная армия, никто не сможет безнаказанно зайти на территорию страны. Мы достигли больших успехов во внешней политике, сегодня мы идем на равных со всеми иностранными партнерами и отдаем особый приоритет нашим соседям", — отметил Атамбаев.

Он напомнил, что в первые годы его президентства практически ежемесячно на границах Киргизии были перестрелки. "Сегодня все изменилось", — сказал киргизский лидер.

Атамбаев добавил, что в стране ведется борьба с коррупцией. По его данным, за последние пять лет в Киргизии возбуждено около 7 тысяч уголовных дел по коррупционным преступлениям, в том числе в отношении высокопоставленных госчиновников.

При этом он напомнил, что это его последнее выступление в качестве президента на праздновании Дня независимости государства. "Роль нового президента страны будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны", — сказал лидер республики.