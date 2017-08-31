Число погибших при обрушении жилого дома в Мумбаи выросло до шести человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, тринадцать пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в Мумбаи, сообщает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 3 погибших и девяти пострадавших.

Еще порядка 20 человек могут по-прежнему находиться под завалами, всего в здании проживало одиннадцать семей. На месте работает десять пожарных расчетов. Отмечается, что начало спасательных работ было осложнено тем фактом, что здание расположено у местного рынка, затруднявшего проезд пожарных машин к месту происшествия.

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Здание, расположенное в районе Донгри на юге города, обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 мск). Точные причины произошедшего не известны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании. Кроме того, инцидент произошел спустя два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.

Подобные инциденты происходят в Индии достаточно регулярно в сезон дождей (июнь-сентябрь). Виной тому становятся не столько сильные осадки, сколько нарушение норм безопасности при строительстве и эксплуатации зданий, в частности, использование некачественных стройматериалов.

Mumbai building collapse LIVE: Seven killed in Bhendi Bazar area, 15 injured READ: https://t.co/pdIt7SRQXj pic.twitter.com/Xt79UEhvr9 — HTMumbai (@HTMumbai) 31 августа 2017 г.

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