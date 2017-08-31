Пострадавшая в ДТП на Кипре жительница Челябинска доставлена в Россию

ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. Жительницу Челябинска, пострадавшую в автомобильной аварии во время отдыха на Кипре, в четверг перевезли в Челябинскую область, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона Мария Хворостова.

Туристка попала в ДТП в городе Ларнака на Кипре 29 июля. Жительница Челябинска переходила дорогу в районе отеля Flamingo Beach, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку госпитализировали в центральную больницу Никосии.

"Жительницу Челябинской области, пострадавшую в ДТП на Кипре, сегодня из аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге доставили на реанимобиле в Челябинскую областную клиническую больницу. Пациентка перенесла транспортировку удовлетворительно", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что женщина госпитализирована в отделение реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Все необходимое лечение она получает в полном объеме, добавила она.

По данным местных СМИ, с Кипра женщина была доставлена самолетом в Москву, оттуда также самолетом — в Екатеринбург.