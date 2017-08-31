На аварийной шахте в Казахстане идут спасательные работы

АЛМА-АТА, 31 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Аварийно-спасательные работы продолжаются на шахте в Карагандинской области Казахстана, где в четверг произошел выброс метана, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию республики.

Ранее в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте "Казахстанская", принадлежащей "Арселор Миттал Темиртау", произошел внезапный выброс метана. В шахте находились 136 человек. Трое шахтеров без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

"В работах задействованы семь отделений РГП "Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба" комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан из Караганды и Шахтинска, в количестве 60 человек, 9 единиц техники", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, выброс угля и газа произошел в 04.21 (01.21 мск). В аварийной выработке находились три человека. Ранее Комитет по ЧС МВД Казахстана со ссылкой на предварительные данные сообщал, что в аварийной выработке находились четыре человека.

Согласно пресс-релизу, в 07.00 (04.00 мск) началась эвакуация тел погибших на поверхность. В 07.05 (04.05 мск) 130 шахтеров вывели, еще трое остаются внизу и обеспечивают проведение аварийно-спасательных работ.