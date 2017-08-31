Глава Киргизии пригрозил наказанием за попытки беспорядков после выборов

БИШКЕК, 31 авг – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в случае попытки организации беспорядков по итогам президентских выборов 15 октября жестко и сурово накажет зачинщиков.
"Мы обеспечим чистые выборы и абсолютно честный подсчет голосов. В случае попытки организации беспорядков после выборов… По конституции мои полномочия будут длиться минимум до 1 декабря, и этого времени мне хватит, чтобы пресечь эти попытки и жестко и сурово наказать организаторов. В этот раз никого прощать не будем, можете мне поверить", — заявил Атамбаев во время выступления на центральной площади Бишкека по случаю 26-й годовщины безопасности республики.
Атамбаев напомнил, что все годы своего президентства в работе "опирался на свою социал-демократическую партию, партию которую я создал". И отметил, что сейчас со стороны остальных участников выборов идет атака на кандидата от этой партии.
Он отметил, что главной опасностью на предстоящих выборах в условиях электронного подсчета голосов является не административный ресурс, а подкуп избирателей. "На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов. Я опасаюсь именно подкупа голосов, этого ресурса. Тот, кто даст 100 долларов за ваш голос на выборах, потом у нашей страны, у народа сворует сотни миллионов", — предупредил он.
В пятницу Киргизия празднует 26-ю годовщину государственной независимости. День независимости является общегосударственным праздником и уже более двух десятилетий широко отмечается в республике.