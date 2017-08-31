СМИ: участник встречи Трампа и российского адвоката дал показания Мюллеру

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ринат Ахметшин, присутствовавший на встрече сына президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, дал показания под присягой специальному жюри, составленному спецпрокурором по "делу РФ" Робертом Мюллером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Источники издания рассказали, что его выступление перед комиссией длилось несколько часов.

Сам Ахметшин на вопрос журналистов о показаниях отвечать отказался. "Не знаю, о чем вы говорите, я не даю никаких комментариев ", — сказал он в интервью газете. При этом он заявил о готовности сотрудничать со следствием и отметил, что с уважением относится к проводимому Мюллером расследованию.

Официальный представитель офиса спецпрокурора США комментировать информацию также не стал.

Встреча с адвокатом

Скандал вокруг сына Дональда Трампа разгорелся в начале июля, когда в прессе появились сообщения о его встрече с адвокатом из России, которая якобы "имеет связи с Кремлем". Позднее информацию о встрече подтвердил Трамп-младший. Он рассказал, что Весельницкая пообещала предоставить компромат на Клинтон, однако оказалось, что никакой значимой информации у нее не было. По его словам, они обсуждали проблему усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.

По информации газеты Wall Street Journal, Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США.

Весельницкая, в свою очередь, заявила, что никогда не работала на российское правительство. Адвокат также опровергла информацию, что предлагала компромат на Клинтон. По ее словам, целью встречи было рассказать сыну президента о финансовом и политическом мошенничестве группы людей, оказывающих влияние на прессу и конгресс в рамках ее работы по защите российского бизнесмена, владельца компании Prevezon Holdings Дениса Кацыва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Президент Трамп, комментируя встречу, подчеркнул, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом".

Весельницкая готова дать показания

Ранее о готовности дать показания в сенате по встрече с сыном Трампа заявила сама Весельницкая.

"Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле либо через адвокатов, либо в качестве показаний в сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность. Сегодня я должна думать прежде всего о безопасности, безопасности своей семьи, моих четырёх детей, о которых, как оказалось благодаря сообщениям СМИ, господин (глава Hermitage Capital Уильям) Браудер собирал информацию", — заявила адвокат в интервью RT.