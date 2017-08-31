Uber предложил жителям пострадавшего от урагана Хьюстона бесплатные поездки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Онлайн-сервис по заказу такси Uber предлагает жителям американского города Хьюстон, который серьезно пострадал от урагана "Харви", бесплатные поездки, заявил мэр города Сильвестр Тернер.

"Uber с его приложением, которое снова здесь работает, предлагает бесплатные поездки из и в убежища (стоимостью до 50 долларов)", — написал градоначальник в Twitter.

With its app working here again, @Uber offers free rides to and from shelters (up to $50 per trip). Thank you! — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) 30 августа 2017 г.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.

Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.