ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн предоставил конгрессу США подробные объяснения по каждому пункту обвинения о якобы его связях с российскими властями, сообщает New York Times со ссылкой на документы конгресса.
"Господин Коэн категорически отрицает обвинения в его адрес, они являются ложными и продолжают быть совершенно необоснованными", — цитирует издание слова адвоката Коэна Стивена Райана.
Адвокат так же предлагает расследовать конгрессменам вместо этого появление 35-страничного "непристойного доклада" про Трампа, авторство которого приписывается бывшему агенту британской разведки.
В Кремле заявили, что получили электронное письмо юрисконсульта президента США, но президенту о нем не докладывали и отвечать не собираются.