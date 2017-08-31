В Ливии задержали танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Ливии задержали недалеко от западного побережья страны нефтяной танкер под флагом Танзании по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей ВМС и береговой охраны.
Как заявил официальный представитель береговой охраны страны Абу Аджила Абделбарри (Abu Ajila Abdelbarri), в среду в ливийских водах также был задержан мальтийский траулер за рыбную ловлю без соответствующего разрешения.
Оба судна направлены в Триполи, где власти, как ожидается, проведут допрос экипажей.