В Ливии задержали танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Ливии задержали недалеко от западного побережья страны нефтяной танкер под флагом Танзании по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей ВМС и береговой охраны.

"Зарегистрированный в Занзибаре танкер Rex под флагом Танзании был перехвачен", — заявил агентству представитель ливийских ВМС Айюб Касем. По его словам, судно, предположительно, незаконно перевозило ливийское топливо. Сколько человек находилось на борту танкера во время задержания, не уточняется.

Как заявил официальный представитель береговой охраны страны Абу Аджила Абделбарри (Abu Ajila Abdelbarri), в среду в ливийских водах также был задержан мальтийский траулер за рыбную ловлю без соответствующего разрешения.

Оба судна направлены в Триполи, где власти, как ожидается, проведут допрос экипажей.