В Египте почти 400 сторонников экс-президента внесли в список террористов

КАИР, 31 авг — РИА Новости. Уголовный суд в Каире внес 396 членов организации "Братья-мусусльмане" в террористический список, сообщил официальный вестник страны "События Египта".

Внесенных в список граждан Египта обвинили в членстве в одной из ячеек ассоциации "Братья-мусульмане", запрещенной на территории Египта и РФ, а также в ведении террористической деятельности против вооруженных сил и полиции, стратегических объектов, с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В июле 2016 года в террористический список был включен экс-президент Египта Мухаммеда Мурси, а также 35 высокопоставленные членов ассоциации "Братья-мусульмане". Среди них верховный наставник организации Мухаммед Бадиа, бывший глава египетского парламента Саад аль-Кататни и другие.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного нахождением у власти представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси и объявила в стране переходный период.

Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате последовавших за протестами беспорядков и столкновений погибли сотни египтян.