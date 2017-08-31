КАИР, 31 авг — РИА Новости. Уголовный суд в Каире внес 396 членов организации "Братья-мусусльмане" в террористический список, сообщил официальный вестник страны "События Египта".
В июле 2016 года в террористический список был включен экс-президент Египта Мухаммеда Мурси, а также 35 высокопоставленные членов ассоциации "Братья-мусульмане". Среди них верховный наставник организации Мухаммед Бадиа, бывший глава египетского парламента Саад аль-Кататни и другие.
Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате последовавших за протестами беспорядков и столкновений погибли сотни египтян.