Тиллерсон поблагодарил Мексику за помощь после шторма "Харви"

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поблагодарил правительство Мексики за помощь в преодолении последствий шторма "Харви" в Техасе и Луизиане.

"Я хочу поблагодарить правительство Мексики за предложение широкого спектра помощи, которая была оказана в сотрудничестве с рядовыми гражданами и губернаторами", — сказал Тиллерсон накануне встречи с министром иностранных дел Мексики Луизом Видегараем.

"Мы высоко ценим эту помощь в это очень непростое время", — добавил он.

Мексиканский министр отметил, что Мексика рада помочь, "поскольку они с США соседи и именно это соседи и должны делать".

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. На этот раз наиболее сильно пострадал штат Техас, граничащий с Мексикой.