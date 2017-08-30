Нетаньяху назвал фейковыми сообщения о провале его визита в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал примером "фейковых новостей" сообщения местных СМИ о неудаче его недавнего визита в Россию и процитировал в качестве опровержения кремлевскую пресс-службу.

Публикацию в социальной сети Facebook глава правительства проиллюстрировал передовицей одной из ведущих израильских газет. Та, ссылаясь на российский интернет-ресурс, утверждала, что неделю назад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи Нетаньяху был, якобы, "близок к панике", безуспешно убеждая Москву в опасности экспансии Ирана в Сирии.

"Один из многочисленных примеров системы распространения фейковых новостей. Вчера на первой странице "Едиот ахронот" появилась публикация о "провале" моей встречи с президентом России. Газета ссылалась на сомнительный источник с единственной целью — поставить под сомнение успех важной встречи, которую я провел с президентом Путиным", — сказано в публикации на странице Нетаньяху в Facebook.

Далее премьер-министр дословно процитировал пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который в среду заявил, что "характер разговора был совсем иным", и встреча с Сочи стала продолжением "традиционного весьма доверительного и конструктивного диалога между Россией и Израилем".

"Истина — единственный способ победить ложь. Распространяйте этот пост", — призвал Нетаньяху.

У главы израильского правительства в последнее время разладились отношения с крупнейшими местными СМИ. Нетаньяху публично обвиняет их в проведении масштабной кампании по его дискредитации с целью смены власти в стране.