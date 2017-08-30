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В мире

Нетаньяху назвал фейковыми сообщения о провале его визита в Россию

23:0030.08.2017
(обновлено: 23:10 30.08.2017)
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© AFP 2017 / Stephane MaheПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephane Mahe

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал примером "фейковых новостей" сообщения местных СМИ о неудаче его недавнего визита в Россию и процитировал в качестве опровержения кремлевскую пресс-службу.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков рассказал, как прошла встреча Путина и Нетаньяху в Сочи

Публикацию в социальной сети Facebook глава правительства проиллюстрировал передовицей одной из ведущих израильских газет. Та, ссылаясь на российский интернет-ресурс, утверждала, что неделю назад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи Нетаньяху был, якобы, "близок к панике", безуспешно убеждая Москву в опасности экспансии Ирана в Сирии.

"Один из многочисленных примеров системы распространения фейковых новостей. Вчера на первой странице "Едиот ахронот" появилась публикация о "провале" моей встречи с президентом России. Газета ссылалась на сомнительный источник с единственной целью — поставить под сомнение успех важной встречи, которую я провел с президентом Путиным", — сказано в публикации на странице Нетаньяху в Facebook.

резидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Нетаньяху рассказал, что ему подарил Путин в Сочи
Далее премьер-министр дословно процитировал пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который в среду заявил, что "характер разговора был совсем иным", и встреча с Сочи стала продолжением "традиционного весьма доверительного и конструктивного диалога между Россией и Израилем".

"Истина — единственный способ победить ложь. Распространяйте этот пост", — призвал Нетаньяху.

У главы израильского правительства в последнее время разладились отношения с крупнейшими местными СМИ. Нетаньяху публично обвиняет их в проведении масштабной кампании по его дискредитации с целью смены власти в стране.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Klenowiy.klen
России,Израиль не попутчик.У России своя дорога.Никчему такие дорогие попутчики,в дороге все разворуют.
23:13
30.08.2017
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