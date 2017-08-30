Аналитики оценили убытки от последствий урагана "Харви"

Дом, разрушеный в результате урагана Харви во вторник, 29 августа 2017 года, в Рокпорте, штат Техас

Дом, разрушеный в результате урагана Харви во вторник, 29 августа 2017 года, в Рокпорте, штат Техас

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономические убытки от последствий ветра, ливней и наводнений во время тропического циклона "Харви", переросшего в ураган, оцениваются в 70-90 миллиардов долларов, сообщают аналитики фирмы по моделированию глобальных рисков RMS.

Большая часть убытков вызвана наводнением на материковой части, охватывающей городскую черту Хьюстона (штат Техас). На территории насчитывается свыше семи миллионов объектов недвижимости общей стоимостью 1,5 триллиона долларов.

При этом компания уточняет, что окончательная оценка общей стоимости страховых убытков еще неизвестна, так как дожди продолжаются.

При этом повреждения, вызванные ветром и штормовой волной, оцениваются как умеренные. На этот фактор пришлось менее 10% потерь, по подсчетам аналитиков. В сообщении отмечается, что шторм не затронул наиболее развитые районы побережья и нефтяные платформы.

Компания добавляет, что большинство потерь не будут покрыты страховками, так как частное страхование от наводнений достаточно редко. При этом некоторая сумма жилищного риска, покрытая договором страхования, будет выплачена Национальной программой страхования от наводнений (National Flood Insurance Program, NFIP). По прогнозу, выплаты по программе станут самыми высокими за всю историю этой программы.

В RMS отмечают, что в целом программа покрывала только 20% недвижимости в Хьюстоне, в результате чего большинство домов остались без национальной страховки, что, по прогнозу аналитиков, спровоцирует широкое общественное обсуждение этой проблемы.