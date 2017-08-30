Российские дипломаты запросили информацию о судьбе граждан РФ в Луизиане

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Российские дипломаты запросили у властей американского штата Луизиана информацию о гражданах РФ в связи с наводнением, сказал РИА Новости в среду генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

"Мы обратились к местному департаменту общественной безопасности с просьбой дать нам знать, если какие-то варианты будут с нашими гражданами", — сказал он. По словам дипломата, пока что инцидентов с российскими гражданами в Луизиане не отмечено.

Генконсул уточнил, что в Луизиане, в отличие от Техаса, практически нет организаций соотечественников. "Поэтому придется связываться только с местными властями", — сказал Писарев.

По его словам, российское консульство в Хьюстоне пока не возобновило прием граждан из-за того, что офисное здание, где располагаются помещения консульства, пока не восстановлено после подтопления.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли не менее 30 человек, более 13 тысяч были спасены от разлива воды. Российских граждан среди погибших нет.