Посол РФ: решение США сократить выдачу виз россиянам вызывает недоумение

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Москве вызывает сожаление и недоумение решение США о введении ограничений по оформлению неиммиграционных виз для российских граждан, заявил в интервью газете "Коммерсант" новый посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вызывает сожаление и недоумение решение США от 21 августа о введении ограничений по оформлению неиммиграционных виз. Четко и емко этот шаг оценил в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который назвал главной причиной данного решения не технические трудности, с которыми столкнулась высокопрофессиональная и хорошо оснащенная американская консульская служба. В основе явно лежат соображения политического свойства", — сказал дипломат в письменном интервью изданию.

По мнению Антонова, США "пора остановиться, нельзя бесконечно идти по пути тиражирования антироссийских действий". "Со своей стороны российские загранучреждения продолжат работать в обычном режиме, выполняя весь объем функций", — подчеркнул российский дипломат.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.