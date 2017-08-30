Иракские ВВС уничтожили свыше девяноста террористов ИГ* на границе с Сирией

КАИР, 30 авг — РИА Новости. Иракские военно-воздушные силы нанесли массированные удары по местам скопления боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе города Эль-Каим вблизи сирийской границы, в результате атаки было уничтожено 94 террориста.

Как сообщается в заявлении информационной службы объединенного командования иракской армии, среди убитых двое занимали командные посты в террористической организации и были близки к лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Несколькими днями ранее иракская армия объявила о полном освобождении от террористов города Талль-Афар, который считался крупным оплотом террористов на границе Ирака и Сирии. В июле военные уничтожили группировку радикалов во втором по величине городе Ирака Мосуле.

*Террористическая организация, запрещенная в России.