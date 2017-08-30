Лавров считает контрпродуктивным усиление санкций в отношении КНДР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подчеркнул, что Россия считает дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивным и опасным, сообщается на сайте МИД РФ.

Разговор прошел в среду по американской инициативе.

"Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями. Одновременно подчеркнуто, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР Россия считает контрпродуктивным и опасным", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как отмечается в документе, стороны констатировали, что запуск ракеты "стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН".

Кроме того, Лавров и Тиллерсон обсудили "некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта в Сирии и ситуацию в районе Персидского залива".

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он заявил, что последние ракетные испытания стали "прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам. На этом острове у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.

После последнего запуска ракет президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что разговоры не помогут решить проблему КНДР. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя ситуацию вокруг КНДР, заявил, что США еще не исчерпали дипломатические возможности урегулирования этого кризиса.