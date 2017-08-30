США пора прекратить антироссийские действия, заявил посол Антонов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США пора прекратить антироссийские действия, заявил новый посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Пора остановиться, нельзя бесконечно идти по пути тиражирования антироссийских действий", — сказал Антонов в интервью газете "Коммерсант" накануне своего отбытия в Вашингтон.

По его словам, не секрет, что диалог с нынешней администрацией США идет нелегко. "С одной стороны, сказывается тяжелое наследие, оставленное командой Барака Обамы. С другой — налицо настойчивые попытки определенных сил в вашингтонском истеблишменте разыгрывать российскую карту во внутриполитической борьбе", — отметил дипломат.

В частности он упомянул о недавно принятом в США законе о новых санкциях в отношении РФ. "Это серьезный удар по двусторонним отношениям, по возможностям для продуктивного сотрудничества", — подчеркнул Антонов.

Кроме того он выразил сожаление и недоумение в связи с решением США ограничить оформление неиммиграционных виз россиянам, желающим поехать в США. По его мнению, в основе этого шага "явно лежат соображения политического свойства".

В то же время Антонов подчеркнул, что "российские загранучреждения продолжат работать в обычном режиме, выполняя весь объем функций".

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.