В Хьюстоне аэропорты готовы возобновить работу после закрытия из-за урагана

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Два основных аэропорта техасского города Хьюстон (IAH и HOU) готовятся возобновить в среду работу после закрытия из-за урагана "Харви", говорится в заявлении, опубликованном на сайте хьюстонских аэропортов.

"Аэропорты Хьюстона планируют возобновить ограниченное обслуживание пассажиров внутренних авиалиний сегодня в 4 часа дня (23:00 мск) после крайне сложных погодных условий, вызванных ураганом "Харви", — сообщается на сайте.

В заявлении отмечается, что принято решение поэтапно возобновить работу. Полноценное возобновление функционирования аэропортов ожидается к выходным.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.