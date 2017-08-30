В ОНФ заявили о необходимости дополнительных мер защиты журналистов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Необходимо проработать в законодательстве меры по дополнительной защите прав журналистов после очередного инцидента на Украине с представителем СМИ, заявила сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. В СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

"Для нас это повод задуматься, насколько сегодня защищены права журналистов. К сожалению, в настоящее время это очень опасная профессия. И опасной она становится даже там, где нет войны как таковой. А информационная война порой переходит все пределы. Идет подмена понятий "PR" и "информирование" людей. Поэтому сегодня необходимо законодательно проработать меры по защите журналистов", — цитирует Тимофееву пресс-служба ОНФ.

Она добавила, что "сегодняшний случай – это повод сплотиться". "Насколько я знаю, Анна готовила материал о гонении журналистов на Украине. Но не все любят, когда говорят правду", — сказала Тимофеева.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.