Курбатова находится на границе Украины и Белоруссии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Анна Курбатова, о похищении которой в центре Киеве сообщалось ранее, находится на границе Украины и Белоруссии, об этом сама журналистка рассказала во время телефонного подключения в программе "Время" в среду.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности".

Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на три года.

"Я пришла сюда наверно минут 15 назад… это на границе Украины и Белоруссии, как мне объяснили", — сказала Курбатова, отвечая на вопрос о том, где она находится в данный момент.

"Чувствую я себя сейчас вполне себе неплохо, утром у меня была высокая температура, где-то 38,5, очень долго меня продержали на границе, на холоде, мы просто стояли и ждали непонятно чего, но сейчас здесь уже на месте на КПП мне предложили чай, кофе, здесь тепло. Сейчас все хорошо", — добавила она.