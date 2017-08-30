Власти подтвердили гибель шести человек при наводнении в Техасе

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Власти Техаса подтвердили в среду гибель семьи из шести человек, пытавшихся спастись от наводнения.

"Мы с печалью подтверждаем, что нашли микроавтобус, затонувший возле речки Гринс в воскресенье, вероятно, с шестью людьми в нем", — говорится в сообщении в Twitter офиса шерифа в округе Харрис.

Позже представитель офиса шерифа подтвердил агентству Франс Пресс, что все шесть членов семьи погибли. Ранее пожилая пара и их четверо внуков в возрасте от 6 до 16 лет считались пропавшими без вести. Их микроавтобус застрял в болотистой местности, а затем его унесла вода.

По разным данным, от 20 до 30 человек погибли в результате разрушительного шторма "Харви" в Техасе.